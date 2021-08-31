В Нарве вымогатели потребовали у 21-летнего мужчины 6000 евро
Молодой мужчина, ставший жертвой нападения, обратился в полицию, где также заявил, что нападавшие вымогали у него 6000 евро.
Молодой мужчина, ставший жертвой нападения, обратился в полицию, где также заявил, что нападавшие вымогали у него 6000 евро.
По сообщению Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, 25 июля на улице Кангеласте в Нарве 21-летнему мужчине угрожали избиением и вымогали деньги в размере 6000 евро.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.