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  • В Нарве вымогатели потребовали у 21-летнего мужчины 6000 евро

В Нарве вымогатели потребовали у 21-летнего мужчины 6000 евро

Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Молодой мужчина, ставший жертвой нападения, обратился в полицию, где также заявил, что нападавшие вымогали у него 6000 евро.

По сообщению Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, 25 июля на улице Кангеласте в Нарве 21-летнему мужчине угрожали избиением и вымогали деньги в размере 6000 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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