Германия выразила готовность помогать в работе кабульского аэропорта

"В эти дни "Талибан" (запрещенная в РФ организация) переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать тут техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель журналистам в Берлине во вторник.