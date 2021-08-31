Картина дня: новый президент Эстонии, подробности инцидента на крыше Горхолла и отказ от векторных вакцин

Прямая трансляция, блог 〉 Алар Карис избран президентом Эстонии

Во вторник в Рийгикогу состоялся второй тур выборов президента, где единственным кандидатом по-прежнему был руководитель Эстонского национального музея Алар Карис. Читать далее...

Vabaks.ee: мы вернем инвесторам деньги

Компания Vabaks OÜ, которая управляет порталом Vabaks.ee, решила, что с сентября начнет возвращать инвесторам вложенные ими деньги без доходности. Также портал не будет брать плату за услугу с тех, кто получил деньги через портал. Читать далее...

Директор охраны на крыше Горхолла: я понял - надо что-то делать, иначе добром это не кончится

Действительно ли в прошлую пятницу людей, находившихся на крыше Горхолла, от большой трагедии отделяли всего пять минут, теперь выясняют эксперты. Но когда крыша под ногами внезапно заходила ходуном, начальник охраны мероприятия Урмас Кяби понял, что ждать нечего, надо действовать. Ничего подобного ему больше не хочется пережить. Читать далее...

Эстония отказалась от векторных вакцин: что делать в случае ревакцинации привившимся ими?

Во второй половине лета все чаще стало звучать слово "ревакцинация": эксперты, в том числе в Эстонии, признают, что со временем эффективность двух доз вакцин ослабевает, и иммунитет спустя полгода после второй прививки падает до уровня, когда для адекватной защиты от вируса нужна новая порция антител. Однако, на фоне того, что Эстония решила отказаться от дальнейшего использования векторных вакцин, многие, получившие прививку именно такими вакцинами, испытывают теперь понятную озабоченность - ведь идея т.н. смешивания разных типов вакцин до сих пор вызывает споры. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 358 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5361 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 6,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Коробейник: не верю в заявления социал-демократов

По словам центриста Андрея Коробейника, он не верит в искреннюю готовность социал-демократов поддержать нынешнего кандидата в президенты. Читать далее...

В Эстонии ребенок отпраивлся вакцинироваться без ведома родителей. Допустимо ли такое?

Тартумаа в плане вакцинации, в том числе среди молодежи, является показательным уездом. В возрастной группе от 12 до 15 лет там привилось 59% детей, а в возрастной группе 16-17 лет — почти 73,6%. Читать далее...

Госконтроль: Министерство финансов допустило серьезные ошибки при расчете расходов и доходов госбюджета

Отчет Государственного контроля показывает, что все утвержденные законом в Рийгикогу сводные суммы государственного бюджета на 2020 год - доходы, расходы, инвестиции, финансовые сделки - неверны, поскольку подготовившее законопроект Министерство финансов сделало в учете и расчетах ошибки в размере сотен миллионов евро. Читать далее...

Восстановление пострадавшего от мощного взрыва газа дома в Тарту обойдется дороже, чем ожидалось

​В многоквартирном доме на Яама, 77 в Тарту, в начале августа пострадавшем от взрыва газа, застрахованы и коробка здания, и внутренняя отделка квартир, поэтому страховая компания возмещает стоимость всех необходимых ремонтных работ внутри дома, а также находящуюся за домом и также поврежденную детскую площадку. Читать далее...

С четверга начнут возвращать деньги из второй пенсионной системы

Выплаты будет производить в произвольном порядке Пенсионный центр. Деньги будут выплачивать в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года. Читать далее...

Михкельсон: нельзя играть в выборы в столь сложной политической ситуации