Tallink вновь предоставляет возможность вакцинации на судах Star и Megastar
С 3 по 12 сентября на судах Tallink Star и Megastar, курсирующих на линии Таллинн - Хельсинки, желающие смогут сделать прививку от коронавируса, пишет ERR.
С 3 по 12 сентября на судах Tallink Star и Megastar, курсирующих на линии Таллинн - Хельсинки, желающие смогут сделать прививку от коронавируса, пишет ERR.
Для вакцинации будут использоваться двухдозовые вакцины Pfizer и Moderna и однодозовый препарат Janssen.
Бесплатная вакцинация на паромах Star и Megastar доступна только для граждан и жителей Эстонии, проживающих в стране на законных основаниях. При возможности можно вакцинироваться и в порядке живой очереди.
Вакцинация будет проводиться ежедневно на следующих отправлениях:
MEGASTAR
Таллинн — Хельсинки 07:30
Хельсинки — Таллинн 10:30
Таллинн — Хельсинки 13:30
Хельсинки — Таллинн 16:30
Таллинн — Хельсинки 19:30
Хельсинки — Таллинн 22:30
STAR
Таллинн — Хельсинки 10:30
Хельсинки — Таллинн 13:30
Таллинн — Хельсинки 16:30
Хельсинки — Таллинн 19:30
Вакцинацию будет проводить медицинский персонал Eldred OÜ.
Для предварительного бронирования времени вакцинации, после покупки билета на рейс, необходимо зарегистрироваться здесь.