Вт, 31.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Tallink вновь предоставляет возможность вакцинации на судах Star и Megastar

Tallink вновь предоставляет возможность вакцинации на судах Star и Megastar

Tallinki parvlaev Megastar. ФОТО: Liis Treimann

С 3 по 12 сентября на судах Tallink Star и Megastar, курсирующих на линии Таллинн - Хельсинки, желающие смогут сделать прививку от коронавируса, пишет ERR.

Для вакцинации будут использоваться двухдозовые вакцины Pfizer и Moderna и однодозовый препарат Janssen.

Бесплатная вакцинация на паромах Star и Megastar доступна только для граждан и жителей Эстонии, проживающих в стране на законных основаниях. При возможности можно вакцинироваться и в порядке живой очереди.

Вакцинация будет проводиться ежедневно на следующих отправлениях:

MEGASTAR

Таллинн — Хельсинки 07:30

Хельсинки — Таллинн 10:30

Таллинн — Хельсинки 13:30

Хельсинки — Таллинн 16:30

Таллинн — Хельсинки 19:30

Хельсинки — Таллинн 22:30

STAR

Таллинн — Хельсинки 10:30

Хельсинки — Таллинн 13:30

Таллинн — Хельсинки 16:30

Хельсинки — Таллинн 19:30

Вакцинацию будет проводить медицинский персонал Eldred OÜ.

Для предварительного бронирования времени вакцинации, после покупки билета на рейс, необходимо зарегистрироваться здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back