Tallink вновь предоставляет возможность вакцинации на судах Star и Megastar

Для вакцинации будут использоваться двухдозовые вакцины Pfizer и Moderna и однодозовый препарат Janssen.

Бесплатная вакцинация на паромах Star и Megastar доступна только для граждан и жителей Эстонии, проживающих в стране на законных основаниях. При возможности можно вакцинироваться и в порядке живой очереди.