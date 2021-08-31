Swedbank: экономический рост Эстонии – один из самых высоких в Европе
Рост ВВП на 12,9% во втором квартале оказался выше, чем мы ожидали, но это не особо удивительно. Рост также был сильным по сравнению с первым кварталом – сезонно и с учетом количества рабочих дней ВВП увеличился на 4,3%. Таким образом, в первом полугодии этого года экономика Эстонии уже выросла на 8,5% в годовом исчислении, что является одним из самых высоких показателей роста в Европейском союзе. Этот рост также значительно выше, чем в Латвии и Литве, где экономика в первой половине года выросла на 4–5%.