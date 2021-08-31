Все причастные сделали необходимые выводы относительно концерта на крыше Горхолла

На встрече стороны обсудили понимание того, как было подготовлено и проведено мероприятие, а также каким образом был организован обмен информацией.

Стороны согласились со следующими выводами:

• Организатор мероприятия провел вечером 27 августа на крыше Горхолла мероприятие, отличное от того, для которого было получены согласования и разрешение на проведение публичного мероприятия.

• Предприятие Tallinna Linnahalli AS как владелец недвижимости не давало разрешения на проведение концерта на крыше Горхолла. Согласно договору, крыша должна была использоваться как смотровая площадка с музыкальным представлением. Предприятие Tallinna Linnahalli AS не дало бы согласования на проведение концерта на крыше здания.

• Ведомства, согласовавшие ходатайство на проведение публичного мероприятия, дали его на основании информации, что состоится получасовое шоу доронов с музыкальным сопровождением. Предоставленные документы не давали возможности понять, что запланирован бесплатный 40-минутный концерт популярного исполнителя, что, безусловно, повлекло бы за собой изменение условий, в том числе плана обеспечения безопасности, схемы организации движения и парковки. Информация о фактическом формате мероприятия отсутствовала как у Tallinna Linnahalli AS, так и у Таллиннской городской канцелярии, Департамента полиции и погранохраны, Пожарно-спасательного департамента и Департамента здоровья. Фирма G4S составила план обеспечения безопасности на других основаниях. Исходя из этого не были обеспечены необходимые превентивные меры, и в случае худшего сценария не был бы обеспечен доступ для оперативного транспорта во время непредвиденной эвакуации.

• Меры безопасности, которые были обеспечены во время мероприятия, не были достаточными. В ходе подготовки мероприятия был существенно изменен его формат, из-за чего план обеспечения безопасности не соответствовал фактической ситуации. Не было привлечено достаточного количества сотрудников охранного предприятия; часть посетителей самовольно проникла на огороженную территорию, не предъявляя при этом COVID-сертификата, однако благодаря двойному ограждению удалось избежать их контактов с предъявившей справки о здоровье публикой. Организаторы не занимались регулировкой движения, из-за чего в районе образовались пробки.

• Исходя из всего этого, безопасность публики не была обеспечена в полной мере. К счастью, не было зафиксировано ни одного инцидента и никто не пострадал.

Стороны, организовавшие мероприятие, признали, что для получения разрешения на проведение публичного мероприятия была представлена неполная информация. Организаторы подтвердили, что введение в заблуждение ведомств и Tallinna Linnahalli AS не было умышленным.

«Учитывая то, что организатор мероприятия выразил сожаление из-за возникшего беспорядка, а также отсутствие в данном случае злого умысла, Городская канцелярия решила не обращаться к надзорным органам с заявлением о возбуждении делопроизводства о проступке, - сказал городской секретарь Прийт Лелло. - Наша цель – не наказать организаторов мероприятия, а избежать в дальнейшем повторения подобных ситуаций. Урок для нас заключается в понимании необходимости усовершенствовать процедуру выдачи разрешений на проведение публичных мероприятий. Организаторы должны более детально пояснять, какая именно деятельность фактически запланирована на мероприятии, чтобы можно было принимать решение на основании более основательной оценки. При ходатайстве на проведение публичного мероприятия важно максимально подробно описать характер планируемого события, его цель и содержание. Тогда ведомства, занимающиеся согласованием, смогут высказать свои пожелания относительно возможностей максимально безопасного проведения мероприятия. В этом случае и организатор сможет быть уверенным в том, что сделал все от себя зависящее для обеспечения возможности быстрого реагирования со стороны полиции, спасателей и Департамента здоровья».

«Мы понимаем, что должны были бы предоставить более детальную дополнительную информацию, важную для города и других сторон при оформлении разрешения, - сказал представитель команды организаторов мероприятия, консультант Hamburg & Partnerid Михкель Лендок. – Мы заверяем, что не предоставляли ошибочную информацию умышленно, и приносим извинения за то, что в ходе подготовки мероприятия полная информация о формате и масштабе мероприятия осталась непредоставленной. Мы приносим извинения всем тем, кому было некомфортно на мероприятии или для кого сложившаяся ситуация оказалась пугающей».

«Произошедшее стало для нас уроком, и мы приносим извинения за то, что в ходе подготовки мероприятия возникли недоразумения, - сказал Таави Пууорг, представитель агентства по организации мероприятий Frank Events. – Мы остановили шоу сразу, как только поступила первая информация о начавшейся вибрации. Также нам удалось преградить доступ не имевших справку о здоровье людей на огороженную двойным забором территорию крыши, отведенную для мероприятия, и обеспечить, чтобы на крыше Горхолла находилось не более 2000 человек. Благодарю всех, кто спокойно и пониманием отнесся к просьбе сохранять дистанцию и оказывал всестороннее содействие!»

Детальная информация об условиях ходатайства о проведении публичного мероприятия находится на странице Таллинна https://www.tallinn.ee/Teenus-Razreshenie-na-provedenie-obschestvennyh-meroprijatij.