Все причастные сделали необходимые выводы относительно концерта на крыше Горхолла
Представители Таллиннской городской канцелярии, Департамента полиции и погранохраны, Пожарно-спасательного департамента, Департамента здоровья, а также Горхолла встретились сегодня с фирмами, отвечавшими за организацию мероприятия, состоявшегося 27 августа на крыше Горхолла – Hamburg & Partnerid и агентством по организации мероприятий Frank Events, а также их партнером по обеспечению безопасности – предприятием G4S.