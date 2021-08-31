Керсти Кальюлайд: Рийгикогу сделал хороший выбор
Президент Керсти Кальюлайд отметила, что Рийгикогу во вторник принял хорошее решение, избрав преемника, пишет Postimees.
Президент Керсти Кальюлайд отметила, что Рийгикогу во вторник принял хорошее решение, избрав преемника, пишет Postimees.
«Сегодня Рийгикогу избрал с сильной поддержкой Алара Кариса следующим президентом республики. Карис займет этот пост 11 октября. Я встретилась со следующим главой государства в Кадриорге, чтобы пожелать ему счастья и сил в работе. Рийгикогу сделал хороший выбор», - написала Кальюлайд в социальных сетях.
Во вторник Рийгикогу избрал новым президентом Эстонии Алара Кариса, бывшего генерального контролера и нынешнего руководителя Эстонского национального музея. Карис, которому нужно было 68 голосов, получил 72 голоса. Недействительных бюллетеней не было.
Кариса выдвинули 59 депутатов Центристской партии и Партии реформ. Однако в первом туре выборов в понедельник они не набрали достаточного количества голосов, и Карису, набравшему 63 голоса, не хватило пяти голосов, чтобы стать президентом.