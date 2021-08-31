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Керсти Кальюлайд: Рийгикогу сделал хороший выбор

Керсти Кальюлайд и Алар Карис. ФОТО: Sander Ilvest

Президент Керсти Кальюлайд отметила, что Рийгикогу во вторник принял хорошее решение, избрав преемника, пишет Postimees.

«Сегодня Рийгикогу избрал с сильной поддержкой Алара Кариса следующим президентом республики. Карис займет этот пост 11 октября. Я встретилась со следующим главой государства в Кадриорге, чтобы пожелать ему счастья и сил в работе. Рийгикогу сделал хороший выбор», - написала Кальюлайд в социальных сетях.

Во вторник Рийгикогу избрал новым президентом Эстонии Алара Кариса, бывшего генерального контролера и нынешнего руководителя Эстонского национального музея. Карис, которому нужно было 68 голосов, получил 72 голоса. Недействительных бюллетеней не было.

Кариса выдвинули 59 депутатов Центристской партии и Партии реформ. Однако в первом туре выборов в понедельник они не набрали достаточного количества голосов, и Карису, набравшему 63 голоса, не хватило пяти голосов, чтобы стать президентом.

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