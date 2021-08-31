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Полиция ищет 26-летнего Кристо

Кристо. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция ищет 26-летнего Кристо, который ушел из дома в Йыхви 28 августа, и может не понимать, где он находится.

Кристо сообщил родственникам 29 августа, что находится в Латвии. На данный момент Кристо мог покинуть Латвию и поехать дальше.

Он и раньше уходил таким образом из дома. Его рост примерно 180 см, он плотного телосложения. У него темные волосы и короткая борода. Уходя из дома, он взял с собой рюкзак красно-черной расцветки. На нем была одежда светлых тонов, в том числе шорты.

Полиция общалась с родственниками Кристо, связалась с полицией Латвии и продолжает его поиски. Просим всех, кто видел Кристо, сообщить об этом по номеру 112.

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