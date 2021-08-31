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  • В багажнике направлявшегося в Финляндию автомобиля пограничники обнаружили иракца

В багажнике направлявшегося в Финляндию автомобиля пограничники обнаружили иракца

Пограничник. Иллюстративное фото. ФОТО: Ilja Smirnov

При проверке направлявшегося в Финляндию автомобиля пограничники обнаружили в багажнике мужчину - гражданина Ирака.

В понедельник пограничники остановили в Таллиннском порту направлявшийся на паром автомобиль BMW с финскими регистрационными номерами. Автомашину вел гражданин Ирака 1986 года рождения, у которого был действующий вид на жительство в Финляндии.

Во время проверки в багажнике автомашины был обнаружен гражданин Ирака 1998 года рождения, у которого не было права на пребывание в Европе.

Полиция задержала обоих мужчин для выяснения обстоятельств инцидента.

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