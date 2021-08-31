В багажнике направлявшегося в Финляндию автомобиля пограничники обнаружили иракца

В понедельник пограничники остановили в Таллиннском порту направлявшийся на паром автомобиль BMW с финскими регистрационными номерами. Автомашину вел гражданин Ирака 1986 года рождения, у которого был действующий вид на жительство в Финляндии.

Во время проверки в багажнике автомашины был обнаружен гражданин Ирака 1998 года рождения, у которого не было права на пребывание в Европе.