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В первый класс 1 сентября пойдут около 14 000 детей

Школьники. Снимок иллюстративный. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

По случаю Дня знаний 1 сентября в Эстонии вывешивают государственные флаги.

Государственные флаги вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все домохозяйства, предприятия и организации также могут вывесить государственные флаги, чтобы поприветствовать школьников. Флаги поднимают не позднее восьми утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг должен подсвечиваться.

1 сентября начинается учебный год. По традиции, в День знаний особое внимание уделяют школьникам и учителям. В этом учебном году, согласно прогнозу Министерства образования и науки, в первый класс в школах пойдут 14 000 учеников. Всего в общеобразовательных школах в этом году 156 000, а в профессиональных учебных заведениях 25 500 учащихся.

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