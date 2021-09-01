В ходе дорожного строительства было обнаружено топливохранилище 1930-х годов

Во вторник днем ​​спасатели выехали в Хаапсалу, где под землей был обнаружен старый резервуар для топлива.

При более подробном изучении выяснилось, что в 1930-х годах на том же месте располагалась заправочная станция, от которой, вероятно, и остался найденный под землей резервуар.

«Удивительно то, что емкость заполнена топливом. Я не знаю, насколько она большая, поскольку строители выкопали только верхнюю часть», - прокомментировал изданию Lääne Elu руководитель музеев Ляэнемаа Антон Пярн.