В ходе дорожного строительства было обнаружено топливохранилище 1930-х годов
Топливохранилище 1930-х годов было обнаружено при раскопках у дома культуры на улице Пости в Хаапсалу, передает Postimees.
Топливохранилище 1930-х годов было обнаружено при раскопках у дома культуры на улице Пости в Хаапсалу, передает Postimees.
Во вторник днем спасатели выехали в Хаапсалу, где под землей был обнаружен старый резервуар для топлива.
При более подробном изучении выяснилось, что в 1930-х годах на том же месте располагалась заправочная станция, от которой, вероятно, и остался найденный под землей резервуар.
«Удивительно то, что емкость заполнена топливом. Я не знаю, насколько она большая, поскольку строители выкопали только верхнюю часть», - прокомментировал изданию Lääne Elu руководитель музеев Ляэнемаа Антон Пярн.
Поскольку спасатели не обнаружили утечки в баке, далее этим будет заниматься местное самоуправление, которое организует утилизацию топлива.