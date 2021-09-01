Путин: двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым результатом
Двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, считает президент России Владимир Путин.
Двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, считает президент России Владимир Путин.
"Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества", - сказал он на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан".
"Результат - одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал - для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло", - продолжил Путин.
По его словам, "если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей в самом широком смысле, должен подходить с уважением к их традиции".
Путин подчеркнул, что "извне невозможно навязать ничего".
"Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал президент России.
При этом он заметил, что помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша.
"Без учета всех этих факторов, в том числе и исторического характера, добиться чего-либо позитивного почти невозможно", - заключил Путин.