Путин: двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым результатом

"Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества", - сказал он на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан".

"Результат - одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал - для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло", - продолжил Путин.

По его словам, "если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей в самом широком смысле, должен подходить с уважением к их традиции".

Путин подчеркнул, что "извне невозможно навязать ничего".

"Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал президент России.

При этом он заметил, что помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша.