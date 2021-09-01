Создание дома уютной и стильной обстановки может быть интересным занятием. С помощью дизайна можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки вашего жилища. А можно сделать его отражением самого себя. Однако если разместить унитаз на кухне или повесить стиральную машину под потолком, получится полная ерунда! Портал Kodustiil представляет пятнадцать интерьеров, которые развеселят даже самых далеких от дизайна людей. Посмотрите!