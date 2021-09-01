Карпин о матче с Хорватией: «Не нужно никого мотивировать. Все понимают, где и с кем мы играем»

«Хорватия будет играть 4-4-2, 4-3-3, но не от этого зависит их результат, а от уровня игроков. Имена вы все знаете. Самые сильные качества сборной Хорватии – ее игроки. Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит – дебютная игра. Прямо сейчас – не волнуюсь.

Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал – игра в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет.

Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно», – сказал Карпин.