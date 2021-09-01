В сегодняшней пресс-конференции Департамента здоровья участвовали министр труда и здравоохранения Танель Кийк, заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и помощник руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

На пресс-конференции рассказали о текущей ситуации с Covid-19 и вакцинацией. Также стало звестно, какие нарушения были выявлены в связи с проверкой соблюдения ограничений.