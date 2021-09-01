Назначены новые старейшины районов Пыхья-Таллинн и Хааберсти

На пост старейшины района Пыхья-Таллинн с 1 сентября назначена Мануэла Пихлап, а на пост старейшины района Хааберсти – Олег Сильянов. Оба старейшины утверждены в должности на срок полномочий нынешнего состава городской управы.

Мануэла Пихлап окончила факультет биологии и географии Тартуского университета в 2002 году. Пихлап занимала пост заместителя старейшины района Пыхья-Таллинн с июля 2020 года, с июля 2021 года она исполняет обязанности старейшины Пыхья-Таллинна. Ранее Пихлап занимала пост заместителя старейшины района Ласнамяэ.

Олег Сильянов в 2015 году получил в Таллиннском университете степень магистра по специальности «государственное управление». Сильянов работает в управе района Хааберсти на разных должностях с 2011 года. С 2018 года он занимал пост заместителя старейшины района, а с февраля 2021 года Сильянов исполняет обязанности старейшины района Хааберсти.