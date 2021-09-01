В Финляндии поданы сотни заявлений на выплату компенсации за побочные явления от коронавирусной вакцины

На данный момент компенсации выплачены менее чем в 90 случаях. Компенсации выплачивает Компания по страхованию фармацевтических рисков.

Компенсацию можно потребовать, если после прививки человек больше двух недель страдает от побочных эффектов и если медицинские расходы превышают 85 евро.

В большинстве случаев компенсация касалась кратковременных побочных явлений. Средняя сумма компенсации составила 2000 евро.

"Типичные случаи, когда вакцина вызывает у человека сыпь, на заживление которой уходит более двух недель. Другой типичный случай, когда набухают и болят лимфатические узлы, и боль длится более двух недель. Третий, возможно, самый типичный случай, когда от вакцины поднимается температура, следует головная боль, появляются симптомы схожие с гриппом. Боли в руках. Иногда приходится брать больничный", - поясняет исполнительный директор Компании по страхованию фармацевтических рисков Тиина Хеллгрен.