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  • В Финляндии поданы сотни заявлений на выплату компенсации за побочные явления от коронавирусной вакцины

В Финляндии поданы сотни заявлений на выплату компенсации за побочные явления от коронавирусной вакцины

Вакцина. ФОТО: STAFF

В Финляндии было подано около 400 заявлений на выплату компенсации за побочные явления от коронавирусной вакцины, пишет YLE.

На данный момент компенсации выплачены менее чем в 90 случаях. Компенсации выплачивает Компания по страхованию фармацевтических рисков.

Компенсацию можно потребовать, если после прививки человек больше двух недель страдает от побочных эффектов и если медицинские расходы превышают 85 евро.

В большинстве случаев компенсация касалась кратковременных побочных явлений. Средняя сумма компенсации составила 2000 евро.

"Типичные случаи, когда вакцина вызывает у человека сыпь, на заживление которой уходит более двух недель. Другой типичный случай, когда набухают и болят лимфатические узлы, и боль длится более двух недель. Третий, возможно, самый типичный случай, когда от вакцины поднимается температура, следует головная боль, появляются симптомы схожие с гриппом. Боли в руках. Иногда приходится брать больничный", - поясняет исполнительный директор Компании по страхованию фармацевтических рисков Тиина Хеллгрен.

В Финляндии зафиксировано шесть случаев тяжелых симптомов, которые касались проблем со свертыванием крови после вакцины Astra Zeneca. На сегодняшний день в стране сделано около 6,7 млн прививок от коронавируса.

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