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  • В Ляэнемаа выставлен на продажу большой участок земли с домом и баней

Фото ⟩ В Ляэнемаа выставлен на продажу большой участок земли с домом и баней

ФОТО: KV.EE

В деревне Кастья Ляэнеского уезда продается отличный дачный комплекс, состоящий из трех строений и большого участка земли, предлагает Kodustiil.

Окруженная лесами недвижимость подходит для круглогодичного проживания, туризма и, конечно же, для приятного летнего отдыха. Помимо большой территории вокруг дома и надворных построек дачный комплекс также включает 9,89 га лесных угодий.

ФОТО: KV.EE

В центре усадьбы - уникальный дом под соломенной крышей, которую в последний раз ремонтировали в 2016 году. В доме есть гостиная, кухня, две спальни, туалет, душ и большой зал для совместного времяпровождения. 

ФОТО: KV.EE

Собственником построена новая баня. Помимо парилки и помывочной, там имеется еще и уютная комната отдыха. Есть и возможность переночевать на втором этаже. Прежняя банька переоборудована в гостевой домик с дополнительными спальными местами.  

ФОТО: KV.EE

С интересным объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE!

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