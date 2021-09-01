Фото ⟩ В Ляэнемаа выставлен на продажу большой участок земли с домом и баней

Окруженная лесами недвижимость подходит для круглогодичного проживания, туризма и, конечно же, для приятного летнего отдыха. Помимо большой территории вокруг дома и надворных построек дачный комплекс также включает 9,89 га лесных угодий.

ФОТО: KV.EE

В центре усадьбы - уникальный дом под соломенной крышей, которую в последний раз ремонтировали в 2016 году. В доме есть гостиная, кухня, две спальни, туалет, душ и большой зал для совместного времяпровождения.

ФОТО: KV.EE

Собственником построена новая баня. Помимо парилки и помывочной, там имеется еще и уютная комната отдыха. Есть и возможность переночевать на втором этаже. Прежняя банька переоборудована в гостевой домик с дополнительными спальными местами.

ФОТО: KV.EE