Названы страны, из которых жители Эстонии чаще всего завозят коронавирус

На прошлой неделе в Эстонию въехали 21 509 человек, которые заполнили специальную анкету при пересечении границы. Всего было зарегистрировано 156 ввезенных случаев заболевания или 6,4% от общего числа, показал еженедельный эпидемиологический обзор Департамента здоровья.

Большинство новых случаев заражения были завезены из Финляндии, Турции и России – 30, 28 и 16 соответственно. Еще девять случаев связаны с поездкой в Болгарию, восемь – в Грецию.