Ср, 1.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Названы страны, из которых жители Эстонии чаще всего завозят коронавирус

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе большинство ввезенных случаев заражения коронавирусом составили случаи из Финляндии, Турции и России, пишет Rus.ERR.

На прошлой неделе в Эстонию въехали 21 509 человек, которые заполнили специальную анкету при пересечении границы. Всего было зарегистрировано 156 ввезенных случаев заболевания или 6,4% от общего числа, показал еженедельный эпидемиологический обзор Департамента здоровья.

Большинство новых случаев заражения были завезены из Финляндии, Турции и России – 30, 28 и 16 соответственно. Еще девять случаев связаны с поездкой в Болгарию, восемь – в Грецию.

Ввезенные в Эстонию случаи связаны с путешествием в 28 стран.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back