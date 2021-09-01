В аптеках теперь можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

По словам возглавляющей Союз провизорских аптек Эстонии (EPAL) Ли Роотслане, прошедшая неделя была посвящена обеспечению готовности аптек к быстрому тестированию от COVID-19. «С сегодняшнего дня первые аптеки готовы предложить людям услугу самотестирования на COVID-19. Запуск такой новой услуги стал важным опытом для аптек, поскольку на подготовку было очень мало времени. Постепенно мы начинаем понимать как велика потребность в таком тестировании. В соответствии с подготовленными Департаментом здоровья требованиями и текущими ограничениями в связи с COVID-19 из членов EPAL предлагать услуги такого тестирования могут в общей сложности 50 аптек по всей Эстонии. Для нас очень важно, чтобы все посетители аптек могли быть уверены, что им не нужно опасаться в аптеке риска заражения и что процесс тестирования не помешает выдаче лекарств и консультированию по их использованию», - сказала Роотслане.

Целевая группа услуги - люди, которые хотят подтвердить, что не заражены COVID-19. Поэтому аптеки ожидают здоровых людей без симптомов заболевания, которые еще не были вакцинированы или у которых прошло более 6 месяцев после болезни COVID-19.

Чтобы пройти самостоятельный тест в отношении COVID-19 в аптеке, нужно забронировать время онлайн, через колл-центр или на месте в аптеке. Услугу предоставляют аптеки сетей Apotheka, Südameapteek и Benu. Подробная информация о предлагающих услугу аптека и времени оказания услуги размещена на веб-сайтах этих аптек.

«На самотестирование на COVID-19 в аптеке нужно запланировать до 20 минут. В течение этого времени человек под руководством фармацевта сам выполняет тест, а затем составляется сертификат, который будет отправлен по электронной почте или распечатан в аптеке. Сертификат имеет QR-код, который может быть использован организатором мероприятия для проверки действительности сертификата. Сертификат действителен в течение 48 часов и предназначен для использования внутри страны», - сказала Ли Роостлане.

К сожалению, услуга предоставляется не во всех аптеках, поскольку необходимо иметь отдельное помещение с хорошей вентиляцией.