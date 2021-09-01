В Таллинне покажут "Невиданное кино"

Один раз в год совершенно бесплатно для истинных киноманов представляется возможность насладиться новым, незатянутым, настоящим кинематографом короткого метра. Будут показаны лучшие из новых киноисторий, рассказанные именитыми и молодыми кинематографистами разных стран. Традиционно любителей кино ожидает встреча с многообразием жанров, начиная с анимации и заканчивая экспериментальными работами.

Cейчас, когда из-за пандемии мировые премьеры большого кино откладываются на неопределённый срок, киноманы могут познакомиться и насладиться с совершенно новыми кинокартинами короткого метра. Каждый зритель найдет тут кино на свой вкус - заставляющее задуматься или веселое, злободневное или побуждающее к творчеству. Недаром девиз фестиваля - «Каждый фильм находит своего зрителя!».

Для эстонского зрителя будет настоящим откровением увидеть новые картины из Бразилии и Аргентины. Традиционно широко на фестивале представлены фильмы Испании, Франции, Ирана. И одна из самых обширных и разнообразных программ — это новое российское кино.

Короткий метр отличается от длинного только хронометражем, рассказанная за 10-20 минут история ничуть не менее драматична, а зачастую и более интересна, чем растянутая на пару часов.

408 заявок были получены организаторами из 54 стран, а на конкурс отобрано 104 фильма, длина которых составляет от одной до 20 минут. Но зрители смогут увидеть только 50 конкурсных фильмов и 8 работ в свободной программе.

Среди фильмов, которые будут показаны на фестивале:

"Слушай папа!" (Россия) - добрая, пронзительная анимация известных авторов из Санкт-Петербурга Татьяны и Ольги Полиектовых уже получила признание на многих авторитетных фестивалях в разных уголках света. В письме мальчика к отцу рассказывается обо всем, о чем когда-то не говорили.

Привлекает своей кинематографичностью студенческая работа "Платформа справа" режиссёра Ивана Лустина (ГИТР - Гуманитарный институт кино и телевидения, Москва). Выйдя из тюрьмы, Олег знакомится со своим чрезмерно обидчивым младшим братом Пашей и старается как можно скорее познакомиться с отцом. По пути от вокзала к своему дому Олег начинает понимать, что Паша что-то от него скрывает.

"Воры" (Дания-США) - отчаянный карманник пересматривает свои действия, когда сталкивается с другим карманником, крадущим у беременной женщины. Режиссер Юлиус Тельмер, датчанин, недавний выпускник магистерской программы Института кино в Лос-Анжелесе (США). Его австралийский драматический сериал «Гринфилд» получил множество наград и номинаций на фестивали по всему миру. В настоящее время он работает в Лос-Анджелесе. Фильмы Юлиуса обладают сильной кинематографической истинностью присутствия в сочетании с тонким натуралистическим исполнением.