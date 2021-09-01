Картина дня: начало учебного года, изъятие кошек у пожилой женщины и поддельные Covid-документы

Видео 〉 «Молодые полицейские заламывали руки 80-летней женщине»: изъятие 23 кошек сопровождалось скандалом

Полиция, сопровождавшая инспектора Ветеринарного департамента, взломала дверь пожилой женщины, содержавшей более 20 кошек. В ходе операции по изъятию животных их владелица оказала блюстителям порядка сопротивление и осталась с синяками на руках. Шокированная свидетельница этой сцены обратилась к СМИ и адвокатам. Читать далее...

В аптеках теперь можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Первые аптеки сетей Apotheka, Südameapteek и Benu со среды предлагают возможность экспресс-тестирования на COVID-19. Читать далее...

Блог 〉 Хярма: жильцам домов попечения скоро может потребоваться третья доза

В сегодняшней пресс-конференции Департамента здоровья участвовали министр труда и здравоохранения Танель Кийк, заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и помощник руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей. Читать далее...

Мать 12-летней девочки, которую не пустили в автобус, чтобы доехать домой: человечности невозможно научить

Жительница Выру Анете Крамп написала в Facebook во вторник вечером, как водитель автобуса не пустил ее 12-летнюю дочь в автобус. «К сожалению, человечности, вероятно, невозможно научить», - говорит Анете порталу Elu24. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 408 жителей Эстонии, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4769 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 408, то есть 8,6% от общего количества тестов. Один человек умер. Читать далее...

Для двух тартуских школ новый учебный год начался с трагедии и траура

В результате аварии, произошедшей вчера вечером в волости Камбья, Тартумаа, погибли 15-летняя девушка, которая шла в 9-й класс Ганзейской школы, и 17-летний юноша, поступивший в 11-й класс Гимназии Кристьяна Яака Петерсона. Читать далее...

EAS: работа иностранного специалиста в Эстонии сопряжена с большими расходами

Расходы, связанные с приемом на работу и привыканием иностранных специалистов к жизни в Эстонии, в течение первых шести месяцев очень велики и могут достигать 30 000 евро. Читать далее...

С 1 сентября гражданам Эстонии станет проще ездить к родственникам в Россию

Завтра в России вступают в силу поправки к законодательству, которые дают возможность гражданам других стран, в том числе Эстонии, получить для посещения родственников в РФ многократные годовые визы без ограничения срока пребывания. До сих пор гражданам других стран можно было находиться на территории России максимум 90 дней в течение каждого полугода. Читать далее...

Назначены новые старейшины районов Пыхья-Таллинн и Хааберсти

На сегодняшнем заседании Таллиннская горуправа утвердила в должности старейшин районов Пыхья-Таллинн и Хааберсти. Читать далее...

Таллинн упраздняет плату за место в детском саду начиная со второго ребенка

Таллиннская горуправа на вчерашнем заседании приняла проект постановления, который предполагает освобождение родителей от платы за место в детском саду уже начиная со второго посещающего дошкольное учреждение ребенка из одной семьи. Читать далее...

Литва по росту зарплат опередила Эстонию и Латвию

Средняя начисленная заработная плата в Литве за год выросла больше, чем в Латвии и Эстонии. Читать далее...

ЕС не берет на себя никаких обязательств по приему беженцев из Афганистана