Риск птичьего гриппа может увеличиться во время осенней миграции птиц
Птичий грипп снова может угрожать нам из-за миграции птиц. На юге Финляндии в последние недели был обнаружен высокопатогенный птичий грипп.
Птичий грипп снова может угрожать нам из-за миграции птиц. На юге Финляндии в последние недели был обнаружен высокопатогенный птичий грипп.
По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, птицеводам необходимо проявлять бдительность, поскольку птичий грипп все еще диагностируется. «Высокопатогенные штаммы вируса птичьего гриппа H5N1 и H5N8 были обнаружены у лебедей и чаек, а также у кур на юге Финляндии. Это ясно показывает, что болезнь все еще циркулирует и может угрожать Эстонии из-за осенней миграции», - пояснил Калда.
Несколько недель назад высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1 был обнаружен у баклана в Пярнумаа. «Можно сказать, что это была единичная находка и нет массовой смертности, но она показывает, насколько устойчивым может быть этот вирус в окружающей среде», - сказал Калда.
Поскольку осенняя миграция может увеличить распространение инфекции, очень важно, чтобы птицеводы продолжали принимать меры биобезопасности и кормить и поить птиц только в помещении или под навесом.
Птицеводы должны следить за тем, чтобы домашняя птица не контактировала с дикими птицами. При необходимости следует использовать сетку, крышу или аналогичные варианты разделения. По-прежнему действует запрет на ввоз диких птиц в места, где одновременно содержатся домашние птицы или другие птицы.
Департамент по-прежнему просит сообщать о трупах мертвых птиц (гусей, лебедей), диких птиц или хищных птиц, позвонив по телефону +372 605 4767. Ни в коем случае не стоит самим перемещать тела птиц, это только усугубит распространение. При необходимости департамент возьмет также пробы.