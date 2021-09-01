Риск птичьего гриппа может увеличиться во время осенней миграции птиц

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, птицеводам необходимо проявлять бдительность, поскольку птичий грипп все еще диагностируется. «Высокопатогенные штаммы вируса птичьего гриппа H5N1 и H5N8 были обнаружены у лебедей и чаек, а также у кур на юге Финляндии. Это ясно показывает, что болезнь все еще циркулирует и может угрожать Эстонии из-за осенней миграции», - пояснил Калда.

Несколько недель назад высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1 был обнаружен у баклана в Пярнумаа. «Можно сказать, что это была единичная находка и нет массовой смертности, но она показывает, насколько устойчивым может быть этот вирус в окружающей среде», - сказал Калда.

Поскольку осенняя миграция может увеличить распространение инфекции, очень важно, чтобы птицеводы продолжали принимать меры биобезопасности и кормить и поить птиц только в помещении или под навесом.

Птицеводы должны следить за тем, чтобы домашняя птица не контактировала с дикими птицами. При необходимости следует использовать сетку, крышу или аналогичные варианты разделения. По-прежнему действует запрет на ввоз диких птиц в места, где одновременно содержатся домашние птицы или другие птицы.