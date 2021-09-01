Иммунные шоты — эффективное средство или маркетинговый трюк? Отвечает семейный врач
Пандемия сделала и без того жизненно важную тему здоровья популярной как никогда. На первом месте, разумеется, вирусология, в которой сегодня каждый третий считает себя экспертом, а второе справедливо будет отвести иммунологии. Разговоры о необходимости укреплять иммунитет идут практически беспрерывно, ослабленного иммунитета боятся как огня, а словосочетание «иммунный ответ» прочно вошло в лексикон многих далеких от медицины людей. Так как же все-таки укреплять иммунитет и что нужно о нем знать в связи ковидом?