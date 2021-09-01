Иммунные шоты — эффективное средство или маркетинговый трюк? Отвечает семейный врач

Иммунитет защищает организм от всех чужеродных веществ, в том числе от вирусов и бактерий, и отражает общее состояние здоровья. Семейный врач Тартуского центра Маарьявялья Катрин Рятсеп поделилась полезными советами, призвала не пренебрегать иммунизацией и напомнила, что стресс бьет по иммунитету.

Воздух, солнце, витамины

По словам Катрин Рятсеп, для хорошего иммунитета крайне необходимы свежий воздух и солнце. «Нужно больше гулять на свежем воздухе, независимо от погоды; если солнца мало, принимать витамин D — он очень хорошо влияет на иммунитет и участвует в иммунном ответе. Закаляться, не резко, потихонечку — ходить купаться, иногда принимать холодный душ, в общем привыкать к закаливанию», — говорит она, подчеркивая, что бьет по иммунитету стресс, плохой сон, скудное питание и малоактивный образ жизни.

Катрин Рятсеп. ФОТО: личный архив

Она напоминает, что для хорошего иммунитета необходима физическая активность, правильный режим сна, а также насыщенное витаминами меню. «Питаться нужно разнообразно, больше употреблять овощей, фруктов и рыбы, в ней много аминокислот, например, омега-3 и омега-6, и витамин D содержится в ней в натуральном виде», — отмечает семейный врач. В качестве трех продуктов, жизненно необходимых для хорошего иммунитета, Рятсеп называет рыбу, лимон (а также все остальные цитрусовые) и воду.

Но как быть тем, кто принципиально не употребляет в пищу продукты животного происхождения, страдает ли из-за этого их иммунитет? По словам Катрин Рятсеп, у таких людей очень легко может возникнуть недостаток витамина B12, поэтому они обязательно должны отдельно принимать этот витамин, а также витамин D. «У тех, кто не употребляет продукты животного происхождения, хуже усваиваются полезные вещества», — констатирует она.

Разумеется, хорошо действуют на иммунитет и поездки на юг. «Человек едет отдыхать, он настроен на отдых, ему хорошо — вырабатываются эндорфины, которые благотворно влияют на организм в целом. Там больше солнца, соответственно вырабатывается больше витамина D, а положительные эмоции хорошо помогают от стресса, так что да, все это укрепляет иммунитет», — напоминает врач.