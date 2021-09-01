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  • Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело направлено в суд

Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело направлено в суд

Сергей Середенко. ФОТО: Sergei Trofimov / Den za Dnjom

Государственная прокуратура предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности.

«Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, не пожелав раскрывать детали обвинения прокуратуры.

«Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений, направленных против Эстонской Республики», - добавила пресс-секретарь.

Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков: «Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным».

По версии обвинителей, Середенко контактировал с российскими спецслужбами.

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