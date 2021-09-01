Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело ушло в суд
Государственная прокуратура предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности.
Государственная прокуратура предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности.
«Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, не пожелав раскрывать детали обвинения прокуратуры.
«Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики», - добавила пресс-секретарь.
Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков: «Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным».
По версии обвинителей, Середенко контактировал с российскими спецслужбами.