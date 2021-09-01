Уголовное преступление: за подделку или использование чужого Covid-сертификата грозит строгое наказание
Подделка и использование любого официального документа – это преступление, за которое можно получить денежный штраф или тюремное заключение.
Подделка и использование любого официального документа – это преступление, за которое можно получить денежный штраф или тюремное заключение.
В программе "Утро доброе!" на Радио 4 присяжный адвокат Евгений Твердохлебов рассказал, что за подделку документа предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, а за использование подделанного документа - до трех лет, передает rus.err.ee. "Но наказан будет не только тот, кто предъявил этот документ, но и тот, кто помогал ему в этом (продавец фальшивого сертификата - прим.ред.)", - сказал он.
По словам присяжного адвоката, если же человек, например, распечатал несколько копий своего сертификата о вакцинации и дал другому человеку свою ид-карту или паспорт, отвечать за это будет не только тот, кто физически предъявляет, но и тот, кто дал свой документ.
Подделка Covid-сертификата и использование поддельного документа наказуемы на основании статей 344 и 345 Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики.