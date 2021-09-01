Уголовное преступление: за подделку или использование чужого Covid-сертификата грозит строгое наказание

В программе "Утро доброе!" на Радио 4 присяжный адвокат Евгений Твердохлебов рассказал, что за подделку документа предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, а за использование подделанного документа - до трех лет, передает rus.err.ee. "Но наказан будет не только тот, кто предъявил этот документ, но и тот, кто помогал ему в этом (продавец фальшивого сертификата - прим.ред.)", - сказал он.