В Кесклинне появились новые краны с питьевой водой

Кесклинне в ходе голосования по народному бюджету победил проект по установке кранов с питьевой водой у троп здоровья, в ходе которого в районе появились восемь новых колонок.

«Вдобавок к уже имеющимся общественным кранам с чистой водой, колонки с водой появятся еще в восьми местах. Три из них находятся на променаде улицы Рейди. Променад пользуется большой популярностью у занимающихся спортом горожан, у которых теперь всегда под рукой питьевая вода для утоления жажды, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Вода в кранах чистая и совершенно безопасная и поэтому ее можно смело пить вместо бутилированной воды. Таким образом мы бережем природу и поддерживаем зеленый образ жизни».

Учитывая пожелания авторов идеи народного бюджета и исходя из расположения водопроводных труб, новые краны с питьевой водой появились в Кесклинне возле Башенной площади со стороны пруда Шнелли (ул. Нунне, 18), между памятником «Русалка» и пляжем, неподалеку от пересечения улиц Лоотси и Рейди (ул. Лоотси 8/1), возле мемориала Маарьямяги на улице Пирита, вблизи площадки для выгула собак парка Тийгивески, недалеко от автобусной остановки «Фильтри-теэ» на улице Ярвевана (Ярвевана, 3d), а также на парковке возле Ярвеского леса (Ярвевана, 9g).

Также общественные колонки с питьевой водой расположены в Кесклинне возле фонтана между улицей Виру и Пярнуским шоссе, в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля и в Епископском саду, в Полицейском парке, на площади Нового рынка, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, а также в парке Кадриорг.

Авторами проекта, набравшего больше всего голосов в ходе голосования по народному бюджету, являются Мооники Китт и Тайми Саар, которые предложили установить новые краны с питьевой водой в районе.