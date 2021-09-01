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В эстонской больнице возник очаг коронавируса

Валгаская больница. ФОТО: Arvo Meeks

Пять пациентов и шесть сотрудников Валгаской больницы заразились коронавирусом, пишет Postimees.

Очаг возник в отделении внутренних болезней. Помимо пяти инфицированных пациентов, 10 пациентов помещены в карантин и ожидают результатов анализов.

Глава больницы Апо Оя сообщил, что у двоих из пяти пациентов с коронавирусом имеются трудности с дыханием, у троих осложнений нет. Все пятеро — пациенты пожилого возраста. «При недостатке кислорода назначается дополнительный кислород. Мы надеемся, что остальным троим не станет хуже и никто из десяти не заболеет», - сказал Оя.

Он добавил, что вакцинирован от коронавируса был один из пяти пациентов. Кроме того, больница намерена постоянно контролировать состояние людей с помощью тестирования. «Для сотрудников тестирование обязательно, а также для каждого нового пациента», - отметил Оя.

Точно неизвестно, как вирус попал в больницу. Четыре сотрудника общались с семьей или друзьями. Вирус мог попасть в больницу через инфицированного сотрудника или пациента из пансионата Хельме, точно сказать нельзя. 

Еще больший очаг коронавируса находится вблизи границы Валгаского уезда, в доме попечения Хелленурме. Член правления центра Юло Тулик сообщила, что заразились 78 человек, из них 64 пациента и 14 сотрудников. Ни у одного из них нет серьезных проявлений болезни.

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