В эстонской больнице возник очаг коронавируса

Очаг возник в отделении внутренних болезней. Помимо пяти инфицированных пациентов, 10 пациентов помещены в карантин и ожидают результатов анализов.

Глава больницы Апо Оя сообщил, что у двоих из пяти пациентов с коронавирусом имеются трудности с дыханием, у троих осложнений нет. Все пятеро — пациенты пожилого возраста. «При недостатке кислорода назначается дополнительный кислород. Мы надеемся, что остальным троим не станет хуже и никто из десяти не заболеет», - сказал Оя.

Он добавил, что вакцинирован от коронавируса был один из пяти пациентов. Кроме того, больница намерена постоянно контролировать состояние людей с помощью тестирования. «Для сотрудников тестирование обязательно, а также для каждого нового пациента», - отметил Оя.

Точно неизвестно, как вирус попал в больницу. Четыре сотрудника общались с семьей или друзьями. Вирус мог попасть в больницу через инфицированного сотрудника или пациента из пансионата Хельме, точно сказать нельзя.