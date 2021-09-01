Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера

По словам члена комиссии «Талибана» по вопросам культуры Анамуллы Самангани, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр, передает "Интерфакс".

«Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении», - сказал Самангани.

По данным ряда СМИ, вероятно, в новом правительстве, которое сформируют талибы, будет создан пост премьера страны. Однако конкретных данных о том, кто им может стать, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Кандагаре под председательством лидера движения Ахундзады в течение нескольких дней заседал руководящий совет «Талибана», «обсуждались политические, социальные и экономические вопросы», в том числе и касающиеся будущего правительства.

В среду поступали сообщения о том, что «Талибан» уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел.