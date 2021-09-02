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Госдеп США включил Эстонию в число самых опасных стран мира

Флаг США. ФОТО: Sandy Huffaker

Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Ведомство внесло Эстонию в список стран с высоким уровнем опасности.

Кроме того, в перечень попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Американским гражданам не рекомендуют посещать эти страны из-за повышенного риска инфицирования COVID-19, угрозы терроризма или нестабильной политической ситуации.

Как отметили в Госдепартаменте, посещать Эстонию опасно из-за угрозы заражения коронавирусом.

Эстония попала в список красных стран из-за быстрого темпа распространения Covid-19.

Напомним, в Эстонии наиболее распространен дельта-штамм коронавируса. Кумулятивная заболеваемость COVID-19 в стране за последние 14 дней повысилась до 343,5 случая на 100 000 человек.

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