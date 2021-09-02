Госдеп США включил Эстонию в число самых опасных стран мира

Кроме того, в перечень попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Американским гражданам не рекомендуют посещать эти страны из-за повышенного риска инфицирования COVID-19, угрозы терроризма или нестабильной политической ситуации.