В этом году на расследование крушения парома "Эстония" планируется потратить еще миллион евро
На расследование крушения парома "Эстония" в этом году планируется потратить еще 1 млн евро, пишет Rus.ERR.
На расследование крушения парома "Эстония" в этом году планируется потратить еще 1 млн евро, пишет Rus.ERR.
Второй этап предварительного расследования крушения парома "Эстония" продолжается, к концу года планируют показать отснятый летом видеоматериал.
С помощью ферромагнитной съемки исследователи ищут крупные металлические объекты вокруг места крушения и на маршруте затопления судна, а также проводятся и другие важные работы, например, создание цифровых моделей, одна из которых - модель наполнения корабля водой одна из таких.
В рамках исследования будет применен и метод лазерного сканирования для создания подробного трехмерного изображения кораблекрушения.