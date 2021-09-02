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  • В этом году на расследование крушения парома "Эстония" планируется потратить еще миллион евро

В этом году на расследование крушения парома "Эстония" планируется потратить еще миллион евро

Паром "Эстония". ФОТО: AFP / Scanpix

На расследование крушения парома "Эстония" в этом году планируется потратить еще 1 млн евро, пишет Rus.ERR.

Второй этап предварительного расследования крушения парома "Эстония" продолжается, к концу года планируют показать отснятый летом видеоматериал.

С помощью ферромагнитной съемки исследователи ищут крупные металлические объекты вокруг места крушения и на маршруте затопления судна, а также проводятся и другие важные работы, например, создание цифровых моделей, одна из которых - модель наполнения корабля водой одна из таких.

В рамках исследования будет применен и метод лазерного сканирования для создания подробного трехмерного изображения кораблекрушения.

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