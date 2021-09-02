За сутки в Эстонии прибавилось 474 зараженных, двое скончались

Среди новых заразившихся 342 человека (72,2%) не прошли вакцинацию. У 132 заразившихся (27,8%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 174 человек. Из них 111 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 73, в Вырумаа — 41, в Вильяндимаа — 35, в Пярнумаа — 26, в Пыльвамаа — 21, в Валгамаа — 17, в Йыгевамаа — 16, на Сааремаа и в Ида-Вирумаа — по 14, в Ляэнемаа — 12, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Рапламаа — восемь, в Ярвамаа — три и на Хийумаа — два новых случая. В случае восьми положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 352 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,8% от общего количества сделанных тестов. Среди людей, сдававших анализ на коронавирус, 1216 человек полностью прошли курс вакцинации, а 3468 не были вакцинированы.

В течение суток открыли 22 новые истории болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждается 131 пациент. Среди госпитализированных пациентов 106 человек, то есть 80,3% не прошли вакцинацию.

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 75-летний и 97-летний мужчины. Всего в Эстонии умерло 1295 человек с коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 728 888 человек, из которых у 95 357 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 633 531 человека — завершен. В течение суток ввели 2361 дозу вакцины, в общей сложности ввели 1 275 762 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 64,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).