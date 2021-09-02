Впервые в Эстонии! Бюро недвижимости придумало новый способ показа объектов

Будущий жилой район Jõelähtme Golf Resort расположен на территории заповедника Ребала, занимает площадь 175 гектаров и состоит из пяти деревень. «Я бы не стал показывать эти участки только с земли, — признался маклер LVM Kinnisvara Ильмар Тедремаа. - Получить представление о такой большой и живописной жилой среде можно только с высоты. Проезжая с клиентом на машине картина будет половинчатой».

Дома жилого района, разделенного на пять разных деревень, были спроектированы различными ведущими архитекторами, которые следовали принципам единой жилой среды и традициям эстонских прибрежных деревень. У каждой деревни своя история, дыхание и характер. «На здешних участках все эксклюзивно, кроме цены, они немного дешевле, чем, например, участки в Нымме».

На данный момент в продаже еще более 60 участков, готовых к застройке. «Примерно столько же уже продано, и многие уже застроены», — добавил Тедремаа.