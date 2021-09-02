Впервые в Эстонии! Бюро недвижимости придумало новый способ показа объектов
В воскресенье маклеры фирмы LVM начнут знакомить с одним из крупнейших девелоперских проектов Эстонии, расположенным рядом с полями для гольфа в Йыэляхтме, с вертолета.
В воскресенье маклеры фирмы LVM начнут знакомить с одним из крупнейших девелоперских проектов Эстонии, расположенным рядом с полями для гольфа в Йыэляхтме, с вертолета.
Будущий жилой район Jõelähtme Golf Resort расположен на территории заповедника Ребала, занимает площадь 175 гектаров и состоит из пяти деревень. «Я бы не стал показывать эти участки только с земли, — признался маклер LVM Kinnisvara Ильмар Тедремаа. - Получить представление о такой большой и живописной жилой среде можно только с высоты. Проезжая с клиентом на машине картина будет половинчатой».
Дома жилого района, разделенного на пять разных деревень, были спроектированы различными ведущими архитекторами, которые следовали принципам единой жилой среды и традициям эстонских прибрежных деревень. У каждой деревни своя история, дыхание и характер. «На здешних участках все эксклюзивно, кроме цены, они немного дешевле, чем, например, участки в Нымме».
На данный момент в продаже еще более 60 участков, готовых к застройке. «Примерно столько же уже продано, и многие уже застроены», — добавил Тедремаа.
Центр Таллинна находится от нового жилого района примерно в получасе езды. Помимо гольфа, рядом есть хорошие возможности для езды на велосипеде, бега и катания на лыжах. Дороги уже заасфальтированы и поддерживаются в хорошем состоянии. Размер участков от 900 до 1800 м2.