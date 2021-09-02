ООН: Афганистан на пороге голода

Афганистан, власть в котором перешла к радикальному исламистскому движению "Талибан", стоит на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане по линии ООН Рамиз Алакбаров, сообщает сайт ООН в среду, 1 сентября.

По словам Алакбарова, главной проблемой афганцев является нехватка продовольствия - больше половины из них не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. Страна находится в жесткой зависимости от продовольственной помощи из-за рубежа, с которой начались перебои после прихода "Талибана".

Несмотря на закрытие кабульского аэропорта, ООН находит способы доставить продовольствие в Афганистан - на грузовиках из Пакистана или через аэропорт Мазари-Шарифа, пишет DW. Однако еды все равно не хватает: по словам Алакбарова, продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит лишь до конца месяца.

"Только для того, чтобы удовлетворить первостепенные нужды в продовольствии, срочно необходимо найти 200 миллионов долларов - только чтобы накормить самых нуждающихся. А самые нуждающиеся - это дети", - отметил координатор ООН, призывая мировое сообщество прийти на помощь.