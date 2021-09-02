Новый муниципальный дом в Пярну ждет нанимателей
С 1 сентября Пярнуская управа принимает заявки на наем квартир в муниципальном доме на Rohu 119, сообщил Kodustiil.
С 1 сентября Пярнуская управа принимает заявки на наем квартир в муниципальном доме на Rohu 119, сообщил Kodustiil.
Квартиры в муниципальном доме, который будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года, предназначены для мобильных сотрудников частного и государственного секторов.
Подать заявку на квартиру в этом доме может человек, который начал жить и работать в Пярну с 1 января 2021 года или сделает это в течение трех месяцев после подачи заявления. Ходатай не может быть собственником жилой недвижимости в Пярну.
К заявлению должна быть приложена выписка из трудового договора, заключенного с претендентом на жилье, или письмо-подтверждение от работодателя о заключении трудового договора, в котором указано, что местом работы является город Пярну. Дополнительную информацию и формы ходатайства можно найти на сайте города Пярну.
Договор найма заключается с мобильным сотрудником на время его работы, но не более чем на три года.
Rohu 119 - трехэтажный дом, состоящий из восемнадцати двух- и трехкомнатных квартир, самая маленькая из которых имеет площадь 50, а самая большая - 74 м2. Все квартиры с балконами и оснащены практически всем необходимым для проживания: кухонной и корпусной мебелью, светильниками, шторами, сантехникой и бытовой техникой. Плата за наем квартиры составляет 4 евро за квадратный метр в месяц, к которой добавляются коммунальные платежи.