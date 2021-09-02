Новый муниципальный дом в Пярну ждет нанимателей

Квартиры в муниципальном доме, который будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года, предназначены для мобильных сотрудников частного и государственного секторов.

Мобильный работник - это лицо, которое меняет место жительства в связи с расположением рабочего места или его сменой, т.е. квартиры в этом муниципальном доме предназначены для специалистов, переезжающих жить и работать в Пярну.

Подать заявку на квартиру в этом доме может человек, который начал жить и работать в Пярну с 1 января 2021 года или сделает это в течение трех месяцев после подачи заявления. Ходатай не может быть собственником жилой недвижимости в Пярну.

Rohu 119 - муниципальный жилой дом в Пярну. ФОТО: Mailiis Ollino/Postimees Grupp

К заявлению должна быть приложена выписка из трудового договора, заключенного с претендентом на жилье, или письмо-подтверждение от работодателя о заключении трудового договора, в котором указано, что местом работы является город Пярну. Дополнительную информацию и формы ходатайства можно найти на сайте города Пярну.

Договор найма заключается с мобильным сотрудником на время его работы, но не более чем на три года.