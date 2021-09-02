Карта ⟩ В Юлемисте начал ходить новый автобус-экспресс

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобус курсирует по маршруту: Ыйсмяэ-теэ, Эхитаяте-теэ, Таммсааре-теэ, Ярвевана-теэ, Суур-Сыямяэ, ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса.

«Благодаря новой экспресс-линии жители Вяйке-Ыйсмяэ и Мустамяэ могут удобно добираться до района Юлемисте, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Создание новой линии общественного транспорта поможет снизить дорожную нагрузку в окрестностях городка Юлемисте. Горожане, которые приезжают в район Юлемисте на работу или по делам, отныне могут пользоваться новой автобусной линией».

«Строительство пешеходно-велосипедных дорожек и развитие общественного транспорта играют важную роль в развитии бизнес-городка Ülemiste City и его окрестностей. Создание дополнительных возможностей доступа позволяет реализовывать в районе различные проекты развития без увеличения автотранспортной нагрузки, - отметила председатель правления Mainor Ülemiste Урсель Вельве. – Мы хотим в течение пяти лет снизить количество автомобилей в Ülemiste City наполовину. Помимо всего прочего, открытие новой автобусной линии поспособствует созданию ориентированной на человека экологичной среды».

Экспресс-линия работает по будням в часы пик – с 6.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00. Интервал отправлений - 16–18 минут. Линию обслуживают пять автобусов с низкой посадкой.

На маршруте Вяйке-Ыйсмяэ – Юлемисте будут следующие остановки: «Стоянка Вяйке-Ыйсмяэ», «Вяйке-Ыйсмяэ», «Руккилилле», «Меэлеспеа», «Синилилле», «Карикакра», «Мейстри», «Автобуссикоондис», «Лакиотса», «Мустамяэ-теэ», «Сипельга» и «Ретке-теэ».

Остановки в районе Юлемисте: «Юлемисте яам», «Двигатель», «Каубаяама», «Валукоя», «Лыытса», «Двигатель», «Юлемисте яам».