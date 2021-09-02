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  • Фото: НЛО в Мустамяэ? Обеспокоенный житель района заснял подозрительные огни

Фото: НЛО в Мустамяэ? Обеспокоенный житель района заснял подозрительные огни

Многоквартирный дом в Мустамяэ. Снимок иллюстративный. ФОТО: Eero Vabamägi7Postimees Grupp

В социальной сети Reddit обсуждают странную игру вечернего света в небе Мустамяэ, заметил Kodustiil.

«Cначала я заметил в небе эти мерцающие огни, светящие в сторону Нымме, а когда пошел выносить мусор, то они светили откуда-то из Ыйсмяэ или Рокка-аль-Маре. Что там происходит?», — спрашивает встревоженный житель Мустамяэ.

«Я только что хотел написать об этом, лучи света видны аж над Саку Суурхалль», — пишет другой пользователь.

«Этот световой выс...р исходит из Саку Суурхалля. Весь город должен знать, что Эстония продулась», — быстро ответил третий интернет-пользователь, потому что были в курсе европейского волейбольного чемпионата.

«Ни фига себе мощные прожектора! Интересно, не мешают ли они самолетам?» — поинтересовался еще один.

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