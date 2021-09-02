Фото: НЛО в Мустамяэ? Обеспокоенный житель района заснял подозрительные огни

«Cначала я заметил в небе эти мерцающие огни, светящие в сторону Нымме, а когда пошел выносить мусор, то они светили откуда-то из Ыйсмяэ или Рокка-аль-Маре. Что там происходит?», — спрашивает встревоженный житель Мустамяэ.

«Я только что хотел написать об этом, лучи света видны аж над Саку Суурхалль», — пишет другой пользователь.

«Этот световой выс...р исходит из Саку Суурхалля. Весь город должен знать, что Эстония продулась», — быстро ответил третий интернет-пользователь, потому что были в курсе европейского волейбольного чемпионата.