Следствие по MH17 призывает российских военных поделиться данными об инциденте

"Совместная следственная группа (ССГ), которая проводит расследование уголовного дела по крушению рейса Malaysia Airlines MH17, призывает поделиться информацией. Этот призыв, в частности, адресован гражданам российского города Курска", - говорится в сообщении, распространенном на сайте полиции Нидерландов.

В обращении отмечается, что полиция Нидерландов, "которая координирует этот процесс", адресовала гражданам Курска письмо о том, что "расследование уже принесло немалые результаты, но еще не завершено". Так, полиция предложила российским военным, "которые владеют большей информацией, такой как фото-, видеоматериалы, электронные письма и официальные документы", поделиться этой информацией с ССГ.

В июле в ЕС заявили, что рассчитывают на сотрудничество России в выяснении обстоятельств крушения лайнера "Малазийских авиалиний", рухнувшего на востоке Украины в 2014 году.

"ЕС рассчитывает на сотрудничество России в установлении ответственности (виновных), в том числе в рамках трехсторонних переговоров Австралии, Нидерландов и России", - отмечается в документе.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), рухнул в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.