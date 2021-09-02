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Фото, видео ⟩ Из-за урагана Нью-Йорк ушел под воду

Автомобили на затопленной улице в нью-йоркском районе Квинс. ФОТО: JUSTIN LANE / EPA / Scanpix

Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации, передает Deutsche Welle.

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"Сегодня вечером мы переживаем историческое метеоявление с рекордными дождями по всему городу, жестокими наводнениями и опасными условиями на наших дорогах", - написал де Блазио в своем микроблоге Twitter. Он призвал горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.

В Центральном парке на Манхэттене всего за один час выпало около 80 мм осадков. Тем самым превзойден показатель недельной давности, когда в результате тропической бури "Хенри" за час выпало 49 мм осадков. В целом нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" объявлен и в штате Нью-Йорк.

«Прячьтесь немедленно. Летающие объекты опасны для тех, кто не укрылся. Спуститесь на нижний этаж и держитесь подальше от окон", - сообщила система предупреждения Нью-Йорка в Твиттере.

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