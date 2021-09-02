Игрока сборной Исландии обвинили в сексуальных домогательствах: все руководство местной ассоциации футбола ушло в отставку
Руководство Футбольной ассоциации Исландии (KSI) в полном составе подало в отставку, пишет Sports.
Руководство Футбольной ассоциации Исландии (KSI) в полном составе подало в отставку, пишет Sports.
Это произошло из-за дела о предполагаемом сексуальном насилии, в котором обвиняется один из игроков сборной.
Недавно 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоуттир заявила, что один из футболистов национальной команды домогался ее в 2017 году. Девушка утверждает, что игрок трогал ее между ног и хватал за шею в ночном клубе в Рейкьявике. В ту же ночь Торхильдур и другая женщина обратились в полицию.
Имя футболиста не называется, но в понедельник шведский «Гетеборг» сообщил о том, что один из их игроков обвинен в сексуальных домогательствах в 2017 году. Сейчас за команду выступает один футболист из Исландии – Колбейн Сигторссон.
После публичной огласки произошедшего глава KSI Гудни Бергссон заявил, что ассоциация не получала жалоб на сексуальные домогательства со стороны игроков. После этого стали появляться призывы к его отставке.
Вскоре Бергссон и другие руководители KSI принесли извинения пострадавшим, назвали предыдущий комментарий ошибочным и ушли в отставку.
Ситуацию прокомментировала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Она заявила, что опечалена произошедшим, выразила сопереживание жертвам, а также надежду, что произошедшее станет уроком футбольному сообществу.