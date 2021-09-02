Картина дня: пенсионные выплаты начались, рост числа зараженных и Эстония в списке Госдепа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 сентября.
Сегодня, 2 сентября, начались выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень. Полиция и Союз банков предупреждают, что в связи с этим ожидается увеличение числа звонков от финансовых мошенников. Читать далее...
В 12 часов прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 474, то есть 10,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Ведомство внесло Эстонию в список стран с высоким уровнем опасности. Читать далее...
Вопрос безопасности шоссе Тырванди-Ройу-Уникюла под Тарту поднимался местными жителями и раньше. На этой же дороге, где в понедельник в ДТП умерли двое подростков, в январе из-за спровоцировавшего лобовое столкновение пьяного водителя погиб нерожденный ребенок — попавшая в аварию 30-летняя женщина была на последнем месяце беременности. Читать далее...
Наталья Шебунова (33) сидит в углу дивана, худенькая, словно спичка. Мать Валентина смотрит на нее и говорит, чтобы дочь сняла свитер, без него лучше. «Мне холодно, я нервничаю, не хочу ничего снимать», - отвечает дочь. Читать далее...
Срок президента Керсти Кальюлайд истекает 11 октября, когда в должность вступит избранный во вторник президентом в Рийгикогу Алар Карис. По словам советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, действующий президент останется активной и на родине, и на международной арене. Читать далее...
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, еще в этом году будет начата вакцинация групп риска третьей дозой вакцины против Covid-19. Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма считает, что бустерную дозу следует в первую очередь вводить жильцам домов престарелых; сами дома престарелых ждут более подробных инструкций. Читать далее...
Люди, которые не прошли до конца курс вакцинации, как оказалось, тоже могут оформить сертификат и получить упрощающий в наши дни жизнь заветный QR-код. Для чего была создана такая возможность? Читать далее...
Сегодня из-за ремонтных работ закрыто одно из направлений движения на мосту Нурмевески, который находится на маршруте Via Baltica в деревне Нурме в Пярнуском уезде. Читать далее...
C 26 августа в тех публичных помещениях, где не проводится контроль COVID-справок, нужно носить маску. Однако среди посетителей есть и те, кто пренебрегает ограничениями. Читать далее...
У взрослых, вакцинированных двумя дозами, в случае Covid-19 на 47 процентов реже сталкиваются с длительным коронавирусом. Чихание было единственным симптомом, о котором чаще всего сообщали вакцинированные пациенты. Читать далее...
Olerex проинформировал сотрудников заправочных станций, что изменит порядок оплаты труда таким образом, чтобы это мотивировало работников вакцинироваться. Глава компании Пирет Миллер заверила, что зарплаты непривитых сотрудников, безусловно, не будут снижены, но будет внедрена система поощрений. Читать далее...
По словам министра внутренних дел Кристиана Яани (Центристская партия), вакцинация сотрудников Департамента полиции и погранохраны (PPA) всегда была добровольной, но анализ рисков, который должен быть завершен в ближайшее время, покажет, в каких сферах от сотрудников будет ожидаться вакцинация. Если человек не вакцинирован, то, по словам Яани, работодатель также должен предложить ему альтернативы. Читать далее...
На президентских выборах в Рийгикогу во вторник член Консервативной народной партии Эстонии Калле Грюнталь выступил с протестом, приостановив подсчет голосов на час. Читать далее...
«Нет смысла присоединяться к этому бреду», — прокомментировала Силле Кукамяги, одна из владельцев паба Pärnu Starter, введенные на прошлой неделе ограничения, согласно которым только те посетители, которые могут предъявить ковид-сертификат, могут обслуживаться на месте. Читать далее...
Нарвское городское собрание по предложению мэра Антса Лийметса и после долгого обсуждения одобрило состав новой городской управы. От прежнего состава она отличается только тем, что вместо вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Горлача в нее войдет Урмас Токман - не политик, а опытный спасатель и член кризисной комиссии. Но в ходе голосования депутаты урезали Токману вознаграждение за работу в новой должности почти в десять раз от изначально обещанного. Поэтому теперь он сомневается, вступать ли должность, на которую его уже назначили. Читать далее...
Правительство предоставило эстонское гражданство в порядке исключения четырем заявителям, осужденным за уголовные преступления или правонарушения. Читать далее...