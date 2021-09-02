Картина дня: пенсионные выплаты начались, рост числа зараженных и Эстония в списке Госдепа

Пенсионные выплаты начались: жителям Эстонии напоминают об опасности потерять деньги

Сегодня, 2 сентября, начались выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень. Полиция и Союз банков предупреждают, что в связи с этим ожидается увеличение числа звонков от финансовых мошенников. Читать далее...

Видео 〉 Число зараженных растет. Что правительство планирует делать дальше?

В 12 часов прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 474 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 474, то есть 10,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Госдеп США включил Эстонию в число самых опасных стран мира

Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Ведомство внесло Эстонию в список стран с высоким уровнем опасности. Читать далее...

Водители продолжают лихачить на участке дороги, где погибли трое

Вопрос безопасности шоссе Тырванди-Ройу-Уникюла под Тарту поднимался местными жителями и раньше. На этой же дороге, где в понедельник в ДТП умерли двое подростков, в январе из-за спровоцировавшего лобовое столкновение пьяного водителя погиб нерожденный ребенок — попавшая в аварию 30-летняя женщина была на последнем месяце беременности. Читать далее...

Болезнь лишила молодую женщину работы, карьеры и ног. Но все-таки она не сдается

Наталья Шебунова (33) сидит в углу дивана, худенькая, словно спичка. Мать Валентина смотрит на нее и говорит, чтобы дочь сняла свитер, без него лучше. «Мне холодно, я нервничаю, не хочу ничего снимать», - отвечает дочь. Читать далее...

Что сулит будущее уходящему президенту Керсти Кальюлайд?

Срок президента Керсти Кальюлайд истекает 11 октября, когда в должность вступит избранный во вторник президентом в Рийгикогу Алар Карис. По словам советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, действующий президент останется активной и на родине, и на международной арене. Читать далее...

Третья доза вакцины от коронавируса: кто в Эстонии первый в очереди на ее получение?

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, еще в этом году будет начата вакцинация групп риска третьей дозой вакцины против Covid-19. Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма считает, что бустерную дозу следует в первую очередь вводить жильцам домов престарелых; сами дома престарелых ждут более подробных инструкций. Читать далее...

Жители Эстонии, не прошедшие полный курс вакцинации, тоже получают Covid-сертификат

Люди, которые не прошли до конца курс вакцинации, как оказалось, тоже могут оформить сертификат и получить упрощающий в наши дни жизнь заветный QR-код. Для чего была создана такая возможность? Читать далее...