Картина дня: рост числа зараженных, Эстония в списке Госдепа и получение Covid-сертификатов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 сентября.
В 12 часов прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Вопрос безопасности шоссе Тырванди-Ройу-Уникюла под Тарту поднимался местными жителями и раньше. На этой же дороге, где в понедельник в ДТП умерли двое подростков, в январе из-за спровоцировавшего лобовое столкновение пьяного водителя погиб нерожденный ребенок — попавшая в аварию 30-летняя женщина была на последнем месяце беременности. Читать далее...
Наталья Шебунова (33) сидит в углу дивана, худенькая, словно спичка. Мать Валентина смотрит на нее и говорит, чтобы дочь сняла свитер, без него лучше. «Мне холодно, я нервничаю, не хочу ничего снимать», - отвечает дочь. Читать далее...
Срок президента Керсти Кальюлайд истекает 11 октября, когда в должность вступит избранный во вторник президентом в Рийгикогу Алар Карис. По словам советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, действующий президент останется активной и на родине, и на международной арене. Читать далее...
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, еще в этом году будет начата вакцинация групп риска третьей дозой вакцины против Covid-19. Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма считает, что бустерную дозу следует в первую очередь вводить жильцам домов престарелых; сами дома престарелых ждут более подробных инструкций. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 474, то есть 10,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Люди, которые не прошли до конца курс вакцинации, как оказалось, тоже могут оформить сертификат и получить упрощающий в наши дни жизнь заветный QR-код. Для чего была создана такая возможность? Читать далее...
Сегодня из-за ремонтных работ закрыто одно из направлений движения на мосту Нурмевески, который находится на маршруте Via Baltica в деревне Нурме в Пярнуском уезде. Читать далее...
C 26 августа в тех публичных помещениях, где не проводится контроль COVID-справок, нужно носить маску. Однако среди посетителей есть и те, кто пренебрегает ограничениями. Читать далее...
У взрослых, вакцинированных двумя дозами, в случае Covid-19 на 47 процентов реже сталкиваются с длительным коронавирусом. Чихание было единственным симптомом, о котором чаще всего сообщали вакцинированные пациенты. Читать далее...
Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Ведомство внесло Эстонию в список стран с высоким уровнем опасности. Читать далее...