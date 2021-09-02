Маски в магазинах: новые правила игнорируют в основном молодые люди

Вечер в продуктовом магазине Курессааре. Большинство посетителей носят защитную маску, а некоторые прикрывают нос и рот, по крайней мере, шарфом или платком. Тем не менее, среди полок с товарами в глаза бросаются и несколько покупателей, у которых нет маски и которые явно старше детей в возрасте до 12 лет, освобожденных от обязанности носить маску, пишет Saarte Hääl.

Подобная картина встречается и в других продуктовых магазинах: большинство людей придерживаются требования носить маски, но есть и те, кто этого не делает - в основном молодые люди.

Девять из десяти

У входа в курессаареский магазин Rae Konsum, а также на стене внутри можно увидеть плакаты с рекомендациями носить маски и дезинфицировать руки.

Заведующая магазином Марью Леэдо подтверждает, что, к сожалению, не все покупатели соблюдают требование носить маску. «Девять из десяти человек все-таки надевают маски, когда приходят в магазин», - говорит Леэдо. По ее словам, среди посетителей без маски встречаются и пожилые люди, но две трети - люди помоложе.

Среди покупателей без маски встречаются как те, кто забыл маску дома, так и принципиальные антимасочники.

«Те, кто был против ношения масок весной, придерживаются этой позиции и сейчас, - рассказывает Леэдо. - Конечно, мы обращаем внимание на правила, но начинать словесную войну с антимасочниками не имеет смысла».

Заведующая привела в качестве примера одного постоянного покупателя, который не носил маску весной и не делает этого сейчас. «Маску он носил только в то время, когда полиция это проверяла», - говорит Леэдо.

А другая женщина сообщила заведующей магазином, что не нужно требовать от нее носить маску, поскольку у нее астма. «Те, кто не может носить маску по состоянию здоровья, освобождаются от обязанности носить маску», - подтверждает Леэдо.

Она надеется, что теперь, когда наступила осень и школьная пора, люди будут относиться к правилам более серьезно. «Эти правила установлены для защиты здоровья всех нас», - говорит она.

Глава Общества потребителей Сааремаа Калле Коов говорит, что хотя сотрудники магазинов обращают внимание покупателей на требование носить маску, торговцы не обязаны проверять или требовать ношение маски.

«Каждый человек должен сам понимать, что правила следует соблюдать», - говорит Коов.

Мешает забывчивость

«Поскольку обязательство носить маску действует только с четверга прошлой недели, люди все еще склонны забывать об этом, - считает посетившая вчера днем центр Раэ Сирет Лийв. - Идя в магазин рано утром, я случайно забыл маску дома, но теперь она у меня с собой».

По оценке Лийв, к счастью, сограждане очень серьезно относятся к обязательству носить маски. «Но если кто-то не носит маску - значит, у него на это есть причина», - сказала Лийв.