Страховая компания решила заняться сдачей внаем квартир
Страховая компания BTA Baltic Insurance Company AAS (BTA Kindlustus) заключила договор со строительной фирмой YIT для строительства доходных многоквартирных домов.
Страховая компания BTA Baltic Insurance Company AAS (BTA Kindlustus) заключила договор со строительной фирмой YIT для строительства доходных многоквартирных домов.
По договору YIT построит пять доходных домов в столицах стран Балтии: два дома будут возведены в Риге, два в Вильнюсе и один - в Таллинне. Планируется, что в 2022-2023 годах BTA Kindlustus станет собственником 479 квартир.
Стоимость договора стороны решили не разглашать.