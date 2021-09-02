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Страховая компания решила заняться сдачей внаем квартир

Так будут выглядеть доходные дома в прибалтийских столицах. ФОТО: BTA kindlustus

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company AAS (BTA Kindlustus) заключила договор со строительной фирмой YIT для строительства доходных многоквартирных домов.

По договору YIT построит пять доходных домов в столицах стран Балтии: два дома будут возведены в Риге, два в Вильнюсе и один - в Таллинне. Планируется, что в 2022-2023 годах BTA Kindlustus станет собственником 479 квартир.

Стоимость договора стороны решили не разглашать.

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