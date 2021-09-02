Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка

В четверг, 2 сентября, в полицию поступило сообщение, что близкие с 30 августа не могут связаться с Виталием. Юноша ушел из дома в Кохтла-Ярве вечером 29 августа и направился на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в учебное заведение в Тапа, но так туда и не добрался.