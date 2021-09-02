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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка

Виталий ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве 15-летнего Виталия. Близкие в последний раз общались с ним 30 августа. 

В четверг, 2 сентября, в полицию поступило сообщение, что близкие с 30 августа не могут связаться с Виталием. Юноша ушел из дома в Кохтла-Ярве вечером 29 августа и направился на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в учебное заведение в Тапа, но так туда и не добрался. 

Приметы Виталия переданы всем местным патрулям, полицейские продолжают собирать информацию для установления местонахождения пропавшего. 

Рост Виталия 170 см, у него среднее телосложение и короткие волосы. На нем были тонкий черный джемпер, синяя спортивная куртка и брюки, черная спортивная обувь. 

Полиция просит всех, кто видел Виталия или владеет информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. 

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