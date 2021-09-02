Завтра открываются очередные «Дни Довлатова в Таллинне»

Продюсер фестиваля, поэт Игорь Котюх находит дату и место открытия символичными: «3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет, а парк Канути (часть со стороны моря) утвержден властями города Таллинна как локация, где в скором будущем появится памятник писателю».

В настоящее время в парке проводится реконструкция освещения, но по договоренности с городскими службами намеченное мероприятие пройдет по плану: для этого будут открыты два боковых входа с противоположной от ЦРК стороны (на схеме отмечены стрелочками).

ФОТО: Организаторы фестиваля

На открытии фестиваля выступят председатель союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, вице-мэр города Таллинна и почетный председатель фестиваля Вадим Белобровцев, а также художественный руководитель фестиваля Елена Скульская. После речей последует мини-концерт студентов театральной студии «Поэтическое содружество» - прозвучат песни на стихи Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Давида Самойлова, Булата Окуджавы.

В 19 программа продолжится в нарядном зале Дома писателей (Харью 1). Тут вниманию гостей будет предложено открытие фотовыставки Елены Кузнецовой «Компромисс» и ее лекция «Черно-белая фотография: от гелиографии до нейронных сетей», а также выступление профессора Калифорнийского университета, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Игоря Пильщикова, который расскажет о любимых джазовых композициях Довлатова.

Согласно установленному порядку, все посетители мероприятий, в помещении или под открытым небом, в возрасте от 18 лет, должны предъявлять справку о вакцинации против COVID, выздоровлении от COVID или отрицательные результаты заблаговременно пройденного тестирования.

Полная программа доступна на странице фестиваля в Facebook.