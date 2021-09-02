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В девятый день Паралимпиады в Токио разыгрывается 48 комплектов медалей. По итогам ряда уже завершившихся соревнований в тройке лидеров командного зачета произошли изменения.

Китай по-прежнему впереди, и его уже не догнать: на данный момент у команды КНР 156 медалей, из них 75 золотых.

А Британия подвинула сборную Паралимпийского комитета России на третью строчку, получив преимущество по количеству серебряных медалей. Золотых наград у команд поровну - по 32.

Велоспорт

Четверг стал урожайным днем дня сборной Великобритании в велотреке: два золота и два серебра в женском и мужском заездах.

Золотая медаль 43-летней Сары Стори позволила ей стать самой титулованной паралимпийской спортсменкой Британии. В общей сложности на ее счету 28 наград, 17 из них - золотые.

Сара Стори. ФОТО: AFP

Свою карьеру Стори начинала как пловчиха, дебютировав на Паралимпийских играх в Барселоне в 1992 году в возрасте 14 лет. На Игры 2008 года в Пекине она приехала уже в качестве велогонщицы.

За спортивные заслуги в 2013 году королева Елизавета II присвоила ей звание Дамы-командора ордена Британской империи.

Также в четверг проходят финалы еще в нескольких видах, где шансы британских спортсменов оцениваются очень высоко.

Плавание

Сразу несколько бронзовых и серебряных наград завоевали российские пловцы в четверг в олимпийском бассейне.

Вячеслав Емельянцев стал вторым на дистанции 100 метров брассом. Обошедший его на 1,32 секунды австралиец Бенджамин Хэнс установил в заплыве новый паралимпийский рекорд. Бронза у британца Риса Данна.

Валерия Шабалина выиграла серебро в заплыве 100 м на спине. Золото и бронза достались британкам.

Александр Скалиух. ФОТО: Getty Images

И три бронзы у российских пловцов Владимира Ленского, Александра Скалиуха и Владимира Даниленко - на дистанциях 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и 50 м на спине соответственно.

Также в четверг стало известно, что знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Паралимпийских игр выбран пловец Роман Жданов, завоевавший в Токио две золотые и две бронзовые награды.

Стэндовая стрельба

В финале соревнований по стрельбе из пистолета с 25 метров ожесточенная борьба за бронзу шла между россиянином Сергеем Малышевым и украинцем Алексеем Денисюком. С небольшим преимуществом победил украинец.

Золотой призер в этой дисциплине, китаец Синг Хуан установил паралимпийский рекорд. Серебряная медаль у поляка Шимона Совински.

Сборная Украины занимает пятую строчку в общем командном зачете с 82 медалями (20 золотых, 38 серебряных, 24 бронзовых).

За чем следить

Российские болельщики с нетерпением ждут финалов в гребле на байдарках и каноэ. В этом виде сразу четыре спортсмена сборной ПКР показали обнадеживающие результаты в квалификации одиночек.

Российский тхэквондист Даниил Сидоров проиграл в полуфинале египтянину Мохамеду Эльзаяту, но сохраняет хорошие шансы на бронзу. Его соперник в борьбе за третье место определится позже в четверг.

Также в четверг состоится женский полуфинал по тхэквондо, куда пробилась российская спортсменка Анна Поддубская. Ей предстоит поединок с турчанкой Мерьем Кавдар.

На Играх в Токио тхэквондо впервые был добавлен в паралимпийскую программу.

Игры и Covid-19

За минувшие сутки у 13 человек, работающих на Паралимпиаде, выявлен коронавирус. Однако, как сообщают в оргкомитете Игр, все заболевшие находились за пределами Олимпийской деревни.