Жителям Кадриорга представили проект Литературной улицы

«На улице Койдула уже пятый год будет проходить Фестиваль Литературной улицы, здесь находится уникальный читательский уголок, а также музеи выдающихся эстонских писателей. Поэтому предложенная в качестве гражданской инициативы идея сделать из улицы Койдула литературную улицу очень логична. Вместе с Таллиннским литературным центром мы хотели привлечь местных жителей к проекту как можно раньше и поэтому представили жителям Кадриорга идею на стадии первого эскиза, чтобы получить обратную связь и выслушать предложения. С проектом Литературной улицы смогут ознакомиться и все желающие 11 сентября во время Фестиваля Литературной улицы», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

«Проект затрагивает улицу Койдула на отрезке между улицами Фельманни и Поска, где в сентября проходит традиционный Фестиваль Литературной улицы. Мы хотели бы, чтобы на этом участке улицы акцент на литературу был сделан постоянно, а не только один день в году. Литературная улица начиналась бы с дома-музея А. Х. Таммсааре и читательского павильона и заканчивалась около музея Э. Вильде, проходя мимо музея Мати Унта. В идеале на этом участке улицы могла бы находиться и Кадриоргская библиотека. По краям улицы запланированы инсталляции с цитатами из известных литературных произведений, а также уютные места для отдыха», - сказала директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно, добавив, что такой улицы нет нигде в мире.