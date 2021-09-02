Торговец амфетамином не ушел от наказания

Хотя мужчине, который неоднократно был осужден за уголовные преступления, в том числе за преступления, связанные с наркотиками, доводилось проводить время за тюремными решетками, в апреле 2021 года он как минимум пять раз в течение двух недель передавал небольшое количество амфетамина другому человеку. Торговля амфетамином продолжалась в мае и июне.

3 июня в 22.07 мужчину задержали за рулем автомобиля Audi A6. В отделении полиции Пайде мужчина вытащил из кармана прозрачный мини-пакет с желтым пластилиноподобным веществом, масса которого в сухом виде составляла 21,08 грамма и которое содержало 1,19 грамма амфетамина. Кроме того, задержанный отдал полицейским еще олин пакет с влажным порошком белого цвета массой 0,29 грамма, который содержал 0,0064 грамма амфетамина. Всего у мужчины с собой, таким образом, было 1,1964 грамма амфетамина.

Задержанный был признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и приговорен к двум годам лишения свободы, из которых два месяца ему предстояло отбыть немедленно. Приговор вступил в силу в начале июня.

Остаток приговора - 1 год и 10 месяцев лишения свободы - не будет приведен в исполенение, если мужчина не совершит нового преступления в течение двухлетнего испытательного срока и выполнит установленные для него требования к контролю, например, участие в социальной программе и трехмесячное электронное наблюдение.